جيجل: استرجاع بندقية صيد مسروقة وتوقيف ثلاثة أشخاص

تمكن عناصر أمن دائرة السطارة، التابعة لأمن ولاية جيجل، من استرجاع بندقية صيد مسروقة وتوقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية، وفقًا لما ورد في بيان صادر اليوم السبت.

وجاء في البيان أن العملية جاءت إثر تلقي مصالح الأمن شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرض منزله لعملية سرقة ليلية نفذها مجهولون، حيث استهدفوا بندقية صيد عيار 12 ملم، مبلغًا ماليًا قدره 300 ألف دينار، عقدين من المعدن الأصفر، بالإضافة إلى هواتف نقالة وكاميرات مراقبة. وبناءً على ذلك، كثف عناصر فرقة الشرطة القضائية تحرياتهم وأبحاثهم لكشف الجناة.

من خلال استغلال البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 30 سنة، والذي تبين أنه مسبوق قضائيًا. وخلال التحقيق المعمق معه، كشف عن هوية شريكيه في الجريمة، وهما شخصان يبلغان من العمر 26 و32 سنة، وكلاهما مسبوقان قضائيًا، فيما لا يزال شريكهم الرابع في حالة فرار.

وبناءً على إذن تفتيش صادر عن الجهات القضائية المختصة، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم، حيث تم استرجاع جزء من المسروقات، في حين عُثر على باقي الأغراض، بما فيها بندقية الصيد، مخبأة داخل كيس بلاستيكي في منطقة غابية، حيث تم استرجاعها هي الأخرى.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بتهم تتعلق بـ "السرقة الموصوفة من داخل مسكن، المقترنة بظرف التعدد والتسلق بالكسر، والمشاركة في إخفاء أشياء مسروقة، من بينها سلاح ناري"، حيث صدر في حقهم أمر بإيداعهم رهن الحبس.