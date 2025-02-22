سكيكدة: وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، حيث تم توقيف أربعة من أفرادها واسترجاع شاحنة مسروقة، وفقًا لما أفادت به خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية اليوم السبت.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي المصالح الأمنية شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرض شاحنته للسرقة أثناء ركنها بأحد شوارع مدينة سكيكدة. وباشرت الجهات المختصة تحرياتها الميدانية والتقنية، ما مكنها من تحديد موقع الشاحنة بإحدى دوائر الولاية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة المختصة، تنقل عناصر فرقة البحث والتدخل إلى عين المكان، حيث تمكنوا من توقيف أفراد الشبكة واسترجاع الشاحنة المسروقة.

كما أسفرت العملية عن حجز مفاتيح مصطنعة تستخدم في فتح وتشغيل المركبات، إضافة إلى شاحنة أخرى استُغلت في تنفيذ عملية السرقة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد الموقوفين بتهم تتعلق بـ"جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية، والسرقة الموصوفة، بالإضافة إلى الإخفاء والمشاركة"، حيث تم تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.