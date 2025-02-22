وفاة حارس رديف اتحاد بسكرة

أعلنت إدارة اتحاد بسكرة، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن وفاة حارس فريق الرديف، وليد ربعي.

وتقدمت إدارة النادي، برئاسة تريعة عبد القادر والمدير العام فارس بن عيسى، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة الفقيد، باسم كافة أفراد الاتحاد الرياضي البسكري.

كم تقدمت بهذه المناسبة الأليمة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتعزية إلى عائلة الفقيد جاء فيها:" ببالغ الحزن و الأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، نبأ وفاة وليد ربعي حارس مرمى رديف نادي اتحاد بسكرة . وبهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى عائلة الفقيد وكل أسرة نادي اتحاد يسكرة، بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.