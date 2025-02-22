أمطار رعدية غزيرة على العديد من الولايات

نبه الديواني الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة، اليوم الأحد، وانخفاض في درجات الحرارة في عدد من ولايات الوطن

وحسب تنبيه ذات المصالح، ورد في المستوى الثاني على خريطة اليقطة، باللون البرتقالي، فستعرف كل من ولايات تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، مستغانم، والشلف، بالإضافة إلى ولايات تيبازة، وعين الدفلى، وغليزان، ومعسكر، وسيدي بلعباس، وسعيدة، تيارت، وتيسمسيلت، تساقط أمطار رعدية تتراوح بين 20 و40 ملم محليا، مع إمكانية تجاوز 50 ملم، وذلك إلى غاية الساعة التاسعة من ليلة اليوم الأحد.

وفي تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، نبهت مصالح الأرصاد الجوية إلى تساقط الأمطار كذلك بكل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البيض والنعامة.

وبالمناطق الجنوبية للوطن، ستشهد كل من ولايات أدرار، عين صالح، إليزي، جانت، وعين قزام، زوابع رملية قوية، فيما سيتم تسجيل تساقط بعض الأمطار على شمال الصحراء والواحات ومنطقة بشار.