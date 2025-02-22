هذه مخلفات التقلبات الجوية عبر عدة ولايات

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن الحالة العامة للتقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن خلال الساعات الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه وإلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم، تعمل وحداتها على البحث عن 3 أشخاص مفقودين ببلدية حمام بوحجر بولاية عين تيموشنت، كانوا على متن سيارة جرفتهم مياه واد عبابسة.

وبذات المنطقة، أدى ارتفاع منسوب مياه واد عباسة بسبب الأمطار إلى غلق الطريق الوطني رقم 108.

وببلدية عين الأربعاء، تتم عملية امتصاص المياه على إثر ارتفاع منسوب مياه الوادي وتراكم مياه الأمطار بالأحياء المجاورة .

وببلدية شعبة اللحم، تم تسجيل ارتفاع منسوب مياه الوادي وتجمع مياه بمدخل المدينة .

أما بولاية وبلدية سيدي بلعباس، تدخلت عناصر الحماية المدنية، من أجل امتصاص مياه الأمطار أمام العمارات في المكان المسمى حي باب الضاية .

وببلدية وادي سفيون، تتم كذلك عملية امتصاص مياه الأمطار على المكان المسمى شارع دوالي محمد .

وبولاية وبلدية الشلف، تعمل وحدات الحماية المدنية على امتصاص مياه الأمطار بحي الشارة .

هذا، وتشهد العديد من ولايات الوطن، تساقط أمطار رعدية غزيرة، منذ أمس السبت، فيما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى استمرارها إلى غاية الساعة التاسعة من ليلة اليوم الأحد.