ترجيح تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الهيئة الأممية شرعت، أمس السبت، في تنفيذ ودعم جولة جديدة من حملة التحصين واسعة النطاق ضد شلل الأطفال في غزة، تشمل تطعيم نحو 600 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء القطاع، وذلك بعد رصد الفيروس في مياه الصرف في ظل ظروف صحية متدهورة.

وقالت وكالة (الأونروا)، في بيان لها، إن وزارة الصحة الفلسطينية تقود الحملة التي تنفذ وتدعم من الأونروا ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وشركاء آخرين.

ولفت المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على موقع "إكس"، إلى أن أكثر من 1700 من طواقم الوكالة سيشاركون في الحملة عبر مراكزها الصحية والنقاط المتنقلة.

ويأتي ذلك بعد حملة واسعة ضد شلل الأطفال في غزة أواخر العام الماضي، وصلت إلى تطعيم مئات آلاف الأطفال باللقاح، وكان قد تم رصد فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، مما يعرض حياة الأطفال في القطاع والمنطقة للخطر.

ويوفر الأفراد ذوو المناعة المنخفضة أو المعدومة للفيروس فرصة لمواصلة الانتشار واحتمال التسبب في المرض، وتخلق البيئة الحالية في غزة، بما فيها الاكتظاظ في الملاجئ والبنية التحتية المتضررة بشدة وحالة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ظروفا مثالية لانتشار فيروس شلل الأطفال بشكل أكبر. ومن المرجح أن تؤدي الحركة المكثفة للناس في أعقاب وقف إطلاق النار الحالي إلى تفاقم انتشار العدوى بالفيروس.