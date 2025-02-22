ترامب يتحدث عن "استعادة الأموال" من أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، إن أوكرانيا والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى صيغة نهائية بشأن اتفاق يتعلق بالمواد الخام.

وقال ترامب، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ بالقرب من العاصمة واشنطن: "أعتقد أننا قريبون للغاية من اتفاق، ومن الأفضل أن نكون قريبين من اتفاق، لأن الوضع مروّع"، مشيرا إلى الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا.

وأكد ترامب على حاجة أوكرانيا لتقديم شيء مقابل الدعم المالي الذي قدمته أمريكا، قائلا: "أريدهم أن يمنحونا شيئا ما مقابل جميع الأموال التي قمنا بتقديمها". وقال ترامب: "نطلب معادن نادرة ونفطا، أي شيء يمكن أن نحصل عليه"، مشددا: "سنستعيد أموالنا لأن هذا ليس عادلا. وسنرى ما سيحدث، ولكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، ومن الأفضل أن نكون قريبين جدا، لأن هذا كان وضعا مروعا".

وانتقد ترامب الحلفاء الأوروبيين لمساهمتهم الأقل في قطاع الدفاع الأوكراني، وقال: "نحن سوف نسترد أموالنا، لأن ذلك ليس عادلا".

وفي وقت سابق، أكدت تقارير أمريكية أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين تفاوضوا، يوم الجمعة الماضي، في محاولة لإبرام صفقة معادن ووقف تدهور العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بتوقيع صفقة بشأن حصول الولايات المتحدة على المعادن الأوكرانية النادرة، لاستمرار دعم واشنطن لها في الحرب.