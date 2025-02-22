انطلاق الدخول التكويني لدورة فيفري 2025

انطلق الدخول التكويني لدورة فيفري 2025، اليوم الأحد، بتخصيص أكثر من 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد على المستوى الوطني، في مختلف الأنماط، وذلك لتلبية رغبات واحتياجات الشباب في عدة مجالات مهنية.

وأشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، وفق ما نقله منشور الوزارة على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، على مراسم الدخول التكويني، من المعهد الوطني المتخصص في الصناعات الغذائية "أبوبكر بلقايد" بسيدي عبد القادر بولاية البليدة، حيث قدمت له شروحات وافية حول القطاع بالولاية، وذلك بعد إشرافه على تقديم درس نموذجي حول المقاولاتية لفائدة المتربصين، جرت متابعته عبر كافة مراكز التكوين وطنيا عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وقال الوزير في تصريح له، إن التسجيلات الخاصة بهذه الدورة تمت "لأول مرة بصفر ورقة"، من خلال استحداث منصة رقمية تحمل اسم "تكوين"، مكنت 251 ألف شاب من التسجيل عن بعد.

للإشارة، فقد وفر القطاع، تحسبا لهذه الدورة التي تعد استدراكية لدورة سبتمبر الفارطة، 312.225 مقعد بيداغوجي جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين، من بينها 65.961 مقعد في نمط التكوين عن طريق التمهين و45.153 آخر في التكوين الحضوري، و980 مقعد بيداغوجي في نمط التكوين عن بعد، حسب توضيحات مدير التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين المهني، رشيد الحاج مسعود.

كما خصص القطاع أيضا، مقاعد بيداغوجية جديدة في الدروس المسائية وأخرى لتكوين المرأة الماكثة في البيت، وفي الوسط الريفي والتكوين في جهاز محو الأمية، علاوة على مقاعد بيداغوجية جديدة للمستفيدين من منحة البطالة ولذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحصي القطاع أزيد من 1200 مؤسسة تكوينية موزعة عبر مختلف الولايات، من بينها معاهد وطنية متخصصة ومراكز التكوين مهني.