إيتوزا: خط جديد نحو هذه الوجهة

كشفت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، اليوم الأحد، عن فتح خط جديد.

وجاء في بيان شركة "إيتوزا"، عبر حسابها على "الفايسبوك"، أنه "استجابة لطلبات سكان بلدية مفتاح، وحرصا منا على تقديم أفضل وأحسن الخدمات لزبائننا، تعلم المؤسسة العمومية للنقـل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا عن افتتاح خط جديد، اليوم الأحد 23 فيفري 2025، وهو الخط رقم 521 مفتاح - تافورة (02 ماي) مرورا بالسواكرية والجمهورية، الحراش (محطة القطار)".

وأضاف البيان: "وسيكون التوقيت في أول انطلاق للخط من مفتاح على الساعة 05:30 صباحا، وآخر انطلاق من تافورة على الساعة 17:00 مساء".