قال الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن الحركية النشيطة التي تشهدها مؤخرا الدبلوماسية الجزائرية نجحت في تعزيز حضور الجزائر دوليا.

وخلال إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية، قال الفريق أول شنڤريحة "إن الحركية النشطة نجحت في تعزيز حضور الجزائر دوليا وقاريا، سواء من خلال النشاط المتميز لبلادنا، في إطار مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، بصفتها عضوا غير دائم، أو على صعيد الرفع من تمثيلها على مستوى آليات وهيئات الاتحاد الإفريقي، وذلك من منطلق الأهمية التي توليها الجزائر لعمقها الإفريقي".

وتابع شنڤريحة: "على نفس النهج عرفت الدبلوماسية العسكرية ديناميكية حثيثة، تجسدت من خلال استقبال العديد من الوفود العسكرية الأجنبية رفيعة المستوى والقيام بزيارات إلى عدة دول".

وأضاف: "هذه الديناميكية تأتي في إطار سعينا الحثيث لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي ومتعدد الأطراف مع الجيوش الصديقة، بما يمكن من تعزيز أداتنا الدفاعية ويسمح لها برفع التحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا، وكسب رهاناتها في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقتنا الإقليمية".