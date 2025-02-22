الشلف: توقيف شخص يهدد المواطنين بصاعق كهربائي

أحالت شرطة بوقادير بأمن ولاية الشلف، أمام مصالح العدالة، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، وينحدر من إحدى الولايات الشرقية للوطن، لتورطه في قضية السرقة تحت طائلة التهديد بواسطة صاعق كهربائي، حسب ما أورده بيان لمصالح الأمن صادر اليوم الأحد.

وتم توقيف المعني بعد تلقي المصلحة الأمنية بلاغا يفيد بمحاصرة مشتبه به من طرف مواطنين على مستوى حي بوهني، وسط مدينة بوقادير، حيث قام بالاعتداء على زوجين بواسطة صاعق كهربائي، لغرض الاستيلاء على مبلغ مالي معتبر، على مستوى مسكنهما.

وأسفر التدخل الميداني عن توقيف المعني، مع حجز الصاعق الكهربائي، الذي حاول الاعتداء به على المواطنين، بعد محاصرته أثناء محاولته الفرار.

كما عثر بحوزته، بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي، على أغراض تستعمل في نشاطه الإجرامي، متمثلة في سلاح أبيض من الصنف السادس، وشريط لاصق، وأربعة أحزمة بلاستيكية تستعمل للتقييد كالأغلال، وحقيبة يدوية تحتوي على ملابس لأجل التمويه بعد ارتكاب فعل السرقة، إلى جانب مبلغ مالي قدره 130 ألف دينار.

وقد قدم المشتبه فيه لدى محكمة بوقادير، بعد استيفاء كافة إجراءات التحقيق، التي خصته بأمر إيداع.