"كناب - بنك".. مخطط ادخار جديد خاص بالمهنيين

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك (كناب - بنك)، اليوم الأحد، في بيان له، عن إطلاق مخطط ادخار "برو-أنفست" (PRO-INVEST) موجه للمهنيين، يسمح لهم بتمويل مشاريعهم الاستثمارية مع الاستفادة من توفير بعائد.

وأوضح البنك في البيان، أن "هذا الجهاز المتاح لجميع المهنيين، سواء كانوا في طور النشاط أو في مرحلة الإطلاق، يقترح حلا على مرحلتين اثنتين تجمع بين التوفير التدريجي والتمويل التفاضلي".

وأضاف البيان أن "المرحلة الأولى، التي تدوم 60 شهرا قابلة للتجديد، تمكن المكتتبين من تشكيل توفير بعائد بفضل إيداعات منتظمة أو في حينها، ابتداء من 10.000 دج/الشهر، مع إعفاء من مصاريف التسيير وبمرونة كبيرة في كيفيات إيداع الأموال، وبعد انقضاء هذه الفترة يمكن للمكتتبين الاستفادة من تمويل متميز لإنجاز مشاريعهم المهنية. ويغطي هذا التمويل مختلف الاستثمارات الضرورية، على غرار اقتناء التجهيزات وشراء أو تهيئة المحلات، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال العامل".

ويختلف مبلغ القروض حسب قطاع النشاط، إذ يمكن أن يصل إلى 50 مليون دج بالنسبة لمهنيي الصحة، و15 مليون دج بالنسبة للقطاعات الأخرى. ويوفر مخطط "برو-أنفست" شروط تمويل جذابة بنسبة فائدة منخفضة بـ 0,25 بالمائة، مقارنة بالشروط العادية، والإعفاء من مصاريف التسيير ومدة تسديد تتراوح ما بين 3 و10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يقترح المخطط تسهيلات إضافية على غرار إمكانية تأجيل التسديد وتمديد فترة استعمال القرض، حسبما أوضحه البنك.

وأشار البنك إلى أنه في حالة الرغبة في اكتتاب في مخطط الادخار هذا، يكفي التوجه إلى إحدى وكالات كناب-بنك لتقديم الوثائق المطلوبة، لاسيما إثبات الترخيص بالممارسة المهنية والوثائق المالية.