ولاية الجزائر: جميع التدابير تم اتخاذها تحسبا للشهر الفضيل

أكدت مختلف المديريات التابعة لولاية الجزائر، اليوم الأحد، اتخاذها لجميع التدابير في مختلف المجالات، لا سيما التضامنية، تحسبًا لشهر رمضان المعظم.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر، مختارية داسي، خلال لقاء مع الصحافة، أنه تم رصد ما يقارب 490 مليون دج للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان 2025.

وأضافت أنه سيتم، بالمناسبة، تنظيم قافلة تضامنية تجوب بلديات الولاية، ستنطلق غدًا الاثنين، محملة بطرود غذائية سيتم توزيعها على المحتاجين والمعوزين، مشيرةً إلى أن كل طرد يحتوي على أزيد من 31 منتوجًا.

من جانبه، أفاد مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية الجزائر، أحمد سامي بلهامل، بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى حسن التكفل بالزبائن والوافدين على المكاتب البريدية خلال الشهر الفضيل، مع العمل على رفع عدد المكاتب البريدية، حيث سيبلغ عددها مع حلول الشهر الفضيل 275 مكتبًا بريديًا، إضافة إلى أكثر من 238 موزعًا آليًا بولاية الجزائر.

وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم تنصيب خلية يقظة لضمان توفر السيولة المالية ورفع قيمتها إذا اقتضى الأمر، معلنًا عن فتح مكاتب البريد يوم الجمعة 28 فبراير من الساعة 8 صباحًا إلى غاية منتصف النهار، لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم قبيل بداية الشهر الفضيل.

بدوره، أشار المدير العام لمؤسسة "نات كوم"، أحمد بلعاليا، إلى أن المؤسسة أعدت "برنامجًا محكمًا" للتكفل بالنفايات خلال شهر رمضان، علاوة على تنظيف وغسل الساحات العمومية ومحيط المساجد والأسواق على مدار 24 ساعة.

من جهته، كشف إطار مسير بمؤسسة "أكسترا نات"، مراد لعيمش، عن تسطير "برنامج خاص" خلال شهر رمضان يتضمن تجنيد 6 آلاف عامل وأكثر من 900 سائق وزن ثقيل.

أما مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، علي علية، فقد أكد أن المديرية سطرت "برنامجًا متنوعًا" بمناسبة شهر رمضان، يتضمن مسابقات دينية وفتح مصليات في مختلف المقاطعات لأداء صلاة التراويح، وغيرها من التدابير.

وفي مجال النقل، أكد رئيس مصلحة بمديرية النقل لولاية الجزائر، حسين عمران، أن المديرية سطرت، بالتنسيق مع مسيري المرافق العمومية، "برنامجًا خاصًا" بمناسبة هذا الشهر، يشمل خدمات الميترو، الترامواي، المصاعد الهوائية، مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري (إيتوزا)، القطاع الخاص، وشركة النقل بالسكك الحديدية، حيث تم تعديل الأوقات بما يخدم المواطنين في الفترات الصباحية والليلية.

أما رئيس الاستغلال والمراقبة بمؤسسة تسيير المذابح والمسمكة وأسواق الجملة للخضر والفواكه، فقد أكد أن كل الأمور مهيأة لتوفير حاجيات المواطنين من هذه المواد.

من جانبه، أكد رئيس مكتب الاتصال بأمن ولاية الجزائر، محافظ الشرطة أمير شرقي، أنه تم إعداد مخطط أمني لضمان راحة وأمن المواطنين خلال الشهر الفضيل، علاوة على تأمين التظاهرات الثقافية المختلفة.

وفي السياق ذاته، أشار مدير النشاطات الثقافية لولاية الجزائر، عاطف عولمي، إلى أنه سيتم تنظيم سهرات فنية على مستوى دور العجزة والطفولة المسعفة طيلة الشهر الفضيل، علاوة على إقامة سهرات فنية موجهة للمواطنين في الساحات العمومية.