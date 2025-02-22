رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر

هنأ رئيس البرلمان الإفريقي، تشيف فورتين شارمبيرا، الجزائر بعد انتخاب سلمى مليكة حدادي نائبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، خلال الدورة العادية الـ 38 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة مؤخرًا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس الأمة، اليوم الأحد.

وجاء في البيان: "انعقد يوم السبت 22 فبراير 2025، بمقر البرلمان الإفريقي في ميدراند (جنوب إفريقيا)، اجتماع مكتب البرلمان الإفريقي الموسع لمكاتب اللجان الدائمة ومكاتب المجموعات الجيوسياسية، لضبط برنامج عمل اللجان والدورة العامة للبرلمان الإفريقي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع ميزانية عام 2025."

وأضاف البيان أن رئيس البرلمان الإفريقي، شارمبيرا، "هنأ في كلمته الافتتاحية الجزائر على النجاح الذي حققته خلال أشغال الدورة العادية الـ 38 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بعد انتخاب سلمى مليكة حدادي نائبة لرئيس المفوضية."

كما أشاد بالدور البارز الذي تلعبه الجزائر في "حشد الدعم المادي لأجهزة الاتحاد الإفريقي، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون."

جدير بالذكر أن البرلمان الإفريقي يعقد دورته الحالية تحت شعار "العدالة للأفارقة وللأشخاص من الأصول الإفريقية من خلال التعويضات"، وذلك في الفترة الممتدة من 18 إلى 28 فبراير الجاري بمدينة ميدراند، جنوب إفريقيا.