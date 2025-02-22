اعتداء على مديرة في تلمسان

شهدت، صباح اليوم، متوسطة أحمد بن دحمان ببلدية زناتة بولاية تلمسان تعرض مديرتها لاعتداء جسدي من طرف ولية تلميذ، حسب البيان المرسل إلى مدير التربية، والذي تلقينا منه نسخة.

وجاء في البيان أن الطاقم التربوي والإداري والفرع النقابي للمتوسطة، التابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، يتأسفون للتجاوزات التي شهدتها المؤسسة هذا اليوم، إثر الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له مديرة المتوسطة داخل حرم المؤسسة.

وأضاف البيان أن المديرة تعرضت لأضرار بليغة أثبتها الطبيب الشرعي، معتبرًا ذلك تعديًا صارخًا على حرمة المتوسطة بصفة خاصة، وعلى حرمة القطاع بصفة عامة، مشيرًا إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى التي يتعرض لها عمال المؤسسة لمثل هذه التجاوزات.

وأكد الموقعون على البيان أنهم يطالبون مدير التربية لولاية تلمسان بالتدخل العاجل، مشيرين إلى أن الطاقم التربوي والإداري دخل في حركة احتجاجية مفتوحة إلى غاية تدخل المسؤول الأول عن قطاع التربية في الولاية بصفة رسمية للوقوف على هذه الواقعة.

ولدى اتصالنا بمدير التربية لولاية تلمسان، زيد بشير، صرّح قائلًا: "لم يصلني أي بيان حول هذه الحادثة، لكنني أشجب هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى الأعراف والأخلاق. وعلى مديرة المتوسطة أن ترفع دعوى قضائية، لأن مديرية التربية تقف إلى جانبها، وترفض مثل هذه السلوكيات. وسنلجأ إلى القانون، الذي لا بد أن يأخذ مجراه، خاصة وأن هذه الظاهرة بدأت تتنامى من خلال تكرار مثل هذه الحوادث."

وأضاف: "لقد بعثت لجنة إلى عين المكان بسبب انشغالي بمهام تتعلق بالمديرية، على أن أزور المتوسطة غدًا."

ومن جهة أخرى، شدد على أن "الطاقم التربوي كان عليه عدم التوقف عن الدراسة، حفاظًا على مصلحة التلاميذ التي تبقى فوق كل اعتبار، وترك الأمر للسلطات القانونية لتقوم بعملها، فلا بد من حماية مصالح أبنائنا المتمدرسين."