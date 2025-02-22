المدية: الدرك يطيح بعصابة سرقة السيارات

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشلالة العذاورة، ولاية المدية، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوسيف، في ظرف قياسي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات وتفكيكها، كما تم من خلال نفس العملية استرجاع العديد من قطع الغيار مع حجز مركبة أخرى كانت محل سرقة.

العملية، حسب بيان للدرك الوطني، تمت بناءً على بلاغ تلقاه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشلالة العذاورة، مفاده سرقة سيارة من نوع هيونداي أكسنت من طرف مجهولين. على الفور، تم وضع خطة عمل محكمة مع تنشيط عنصر الاستعلام من أجل توقيف الفاعلين واسترجاع المركبة.

وقد أسفرت التحريات عن وجود شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، تقوم بتفكيكها وتقطيعها على شكل قطع غيار من أجل إعادة بيعها، وتنشط على مستوى إقليم الولاية والولايات المجاورة لها.

العملية مكنت من توقيف أربعة (04) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، بجنحة السرقة بتوفر ظرف التعدد، الليل، الكسر، استعمال مركبة ذات محرك، وإخفاء أشياء مسروقة.

كما تم استرجاع، خلال العملية ذاتها، مجموعة من قطع الغيار وهيكل السيارة المسروقة مقطعة ومفككة، إضافة إلى حجز واسترجاع شاحنة صغيرة من نوع DFM كانت محل سرقة، آلة كهربائية مستعملة في التقطيع، وهواتف نقالة.

من خلال التحقيق، تمكنت الفرقة المختصة من حل قضيتي سرقة، كما تبين تورط الفاعلين في العديد من قضايا سرقة المواشي بأقاليم الولايات المجاورة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنهم.