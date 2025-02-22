الرئيس تبون يعزي عائلات شهداء الجيش

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مساء اليوم الأحد، تعازيه إلى عائلات شهداء الجيش الوطني الشعبي، تابعين لفرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تموشنت، وفق ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

وجاءت في برقية التعزية، "يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بأخلص التعازي وعميق المواساة لعائلات شهداء الجيش الوطني الشعبي الأشاوس، الذين وافتهم المنية أثناء أداء واجبهم الوطني بعين الأربعاء بولاية عين تيموشنت، وهم المساعد بدوال عبد القادر، الرقيب الأول جرور شارف، والرقيب جحا برهان، من الدرك الوطني".

و"بهذا المصاب الجلل، يتضرع السيد رئيس الجمهورية إلى المولى العلي القدير، بأن يسكنهم فسيح الجنان، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون"، تختم البرقية.