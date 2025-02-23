إدانة شخص يهدد السكان بسيف في العاصمة

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش، اليوم الأحد، في بيان لها، عن إدانة المتسبب في بث الرعب وتهديد السكان، بالحكم عليه بخمس سنوات حبسًا نافذًا.

وجاء في البيان: "عملاً بأحكام المادة 11، الفقرة 03، من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الرأي العام، أنه في إطار مواصلة محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وبعد تداول منصات التواصل الاجتماعي لفيديو يُظهر شخصًا يحمل سيفًا كبيرًا، ويقوم ببث الرعب والذعر وتهديد السكان، تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع، وتكثيف الأبحاث، التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمدعو (م. م)".

وأضاف البيان أنه "تم تقديم المعني أمام النيابة، اليوم 23 فيفري 2025، وأحيل إلى المحكمة عن طريق إجراءات المثول الفوري، بتهم: اصطناع سلاح أبيض لفائدة عصابات الأحياء، واللجوء إلى الانتقام، والترهيب، والتهديد به، باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

وتابع المصدر ذاته: "وقد صدر في نفس اليوم حكم قضى بإدانة المتهم، ومعاقبته بخمس (05) سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها مائتا ألف دينار جزائري، مع إيداعه بالمؤسسة العقابية".