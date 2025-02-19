الكيان الصهيوني يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين

قامت قوات الاحتلال الصهيوني بإغلاق الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمام المصلين المسلمين، وفتحه أمام المستوطنين الصهاينة، منذ الأربعاء المنصرم، بحجة الأعياد اليهودية، “عيد الفصح” اليهودي.



واستنكر مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، إغلاق الحرم الإبراهيمي، معتبرا ذلك تعدّيا سافرا على حرمة الحرم، واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.



وشدّدت قوات الاحتلال الصهيونية إجراءاتها الأمنية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوّابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد الفصح اليهودي في الحرم وساحاته.



يشار إلى أن الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بنحو كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين.



