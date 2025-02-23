بعد سنوات من القطيعة.. وزير الداخلية في إسبانيا

يؤدي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، يومي 24 و25 فيفري الجاري، زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، بدعوة من نظيره وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا غوماز، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية.

الزيارة هي الأولى لمسؤول جزائري من هذا المستوى مرفقا بوفد هام، منذ تدهور العلاقات بين البلدين سنة 2022، على خلفية اعتراف حكومة الوزير الأول، بيدرو سانشيز، بخطة الحكم الذاتي المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وتأتي الزيارة بعد عدة مؤشرات بتراجع التوتر، كان أولها وصف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مطلع الأسبوع الماضي، إسبانيا بـ"الدولة الصديقة"، في تهنئته للكاتب ياسمينة خضرا، عقب فوزه بجائزة أدبية مرموقة في إسبانيا، وأيضا لقاء وزير الخارجية، أحمد عطاف، منذ يومين، بنظيره الإسباني على هامش اجتماع مجموعة G20 في جنوب إفريقيا.

للإشارة، بيان وزارة الداخلية ذكر أن مراد سيكون مرفقا بكل من المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف. وأضاف البيان أن "هذه الزيارة ستسمح بتباحث ملفات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك".