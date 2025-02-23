بيان سلطة السمعي البصري بمناسبة رمضان

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم الإثنين، في بيان لها، إلى احترام خصوصيات شهر رمضان الكريم.

كما دعت السلطة إلى رفع نسبة المشاهدة للبرامج ذات الإنتاج الوطني لما لها من دور أساسي في إبراز التراث الوطني والتقاليد الجزائرية الأصيلة، وترسيخ الهوية الثقافية في المشهد الإعلامي.

وجددت السلطة تأكيدها على الالتزام بالمهنية واحترام أخلاقيات المهنة، مع التقيد بالنصوص القانونية والتنظيمية، خاصة مقتضيات المرسوم التنفيذي الأخير المنظم لخدمة الاتصال السمعي البصري.

كما حثت السلطة القنوات على تجنب تغليب الربحية وصناعة الإثارة على حساب القيم الإعلامية، بما يحفظ مصداقية القطاع وثقة الجمهور. وذكّرت ذات الهيئة، القنوات بضرورة التقيد بالمدة القانونية المخصصة للفواصل الإشهارية، وتفادي الإطالة التي قد تؤثر على راحة المشاهد، مجددة "التزامها بمراقبة مدى احترام هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء".

كما جددت السلطة دعوتها إلى اعتماد معايير داخلية للرقابة الذاتية تضمن التوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية الإعلامية، وتساهم في تقديم محتوى ينسجم مع خصوصية الشهر الكريم ويرقى إلى منتظرات الجمهور.