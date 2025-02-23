برج بوعريريح: حجز "درون" وأسلحة صيد

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، برأس الوادي بولاية برج بوعريريج، من معالجة قضية، باستغلال معلومات حول وجود ورشة سرية لصناعة الذخيرة.

وأفاد بيان لذات الهيئة، صدر اليوم الإثنين، بأنه "بعد مداهمة المكان، تم توقيف شخصين بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة، حجز بندقيتي صيد، كمية معتبرة من الخراطيش المملوءة والفارغة، معدات تستعمل في صناعة الخراطيش، حمالات جلدية فارغة خاصة بخراطيش بندقية الصيد، آلة حديدية تقليدية الصنع لملء الخراطيش الفارغة الخاصة ببنادق الصيد، بالإضافة إلى حجز جهاز حساس محظور الاستيراد (درون)".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.