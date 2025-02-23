تقرير: 2024 شهدت أعلى معدلات قطع الأنترنت في العالم

رصد تقرير جديد تزايدا كبيرا في قطع الأنترنت من طرف الحكومات بمناطق مختلفة من العالم، وكانت من أبرز الدول في القائمة الأراضي المحتلة، التي قطعت الأنترنت في مرات عديدة عن غزة ودمرت البنية التحتية للاتصالات بالقطاع.

ووثق تقرير "العنف الرقمي" الذي صدر اليوم الإثنين، عن مبادرة "أكسس ناو" وائتلاف "كيب إت أون"، 296 حالة قطع للأنترنت في 54 دولة العام الماضي، متجاوزة 283 حالة في 39 دولة عام 2023.

وأوضح التقرير أن النزاعات ظلت السبب الرئيسي لقطع الأنترنت للسنة الثانية على التوالي، حيث استخدمت تكتيكات تتراوح بين التشويش على الأجهزة وقطع الكابلات، وصولا إلى تدمير البنية التحتية والتخريب الذي يستهدف مزودي الخدمات.

وتصدرت ميانمار قائمة الدول بـ85 حالة قطع للأنترنت من طرف السلطات العسكرية التي تستهدف "مناهضي الدكتاتورية بعد 4 سنوات من الانقلاب".

وأشار التقرير إلى أن حالات قطع الأنترنت عبر الحدود سجلت ارتفاعا حادا، بما في ذلك عمليات القطع التي نفذتها روسيا في أوكرانيا، والكيان الصهيوني في غزة، وتايلند والصين وميانمار.

ووفقا للتقرير، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 41 حالة قطع للأنترنت في عام 2024، بانخفاض من 77 حالة في 2023. ومع ذلك، ارتفع عدد الدول المتأثرة من 15 إلى 17. ونفذت السلطات 18 عملية حظر للمنصات في 10 دول بالمنطقة عام 2024، كوسيلة للتحكم في المعلومات، في حين تسببت النزاعات المسلحة في 12 حالة قطع للأنترنت، مما عرض سلامة المدنيين للخطر.

وأكد التقرير أن الكيان الصهيوني المحتل تصدر دول المنطقة بست حالات قطع للأنترنت، خلال حربه على غزة، حيث "قطع الاتصال بشكل منهجي" ودمر البنية التحتية للاتصالات رغم الانتقادات الدولية.

وفي السودان، قال التقرير إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نفذت عمليات قطع للأنترنت كسلاح أثناء الحرب المستمرة، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الحيوية لملايين الأشخاص.

كما شهد العام الماضي هجمات إلكترونية من مجموعة "أنونيموس السودان" تسببت في انقطاعات في كل من البحرين وتشاد والكيان الصهيوني، بينما نفذت موريتانيا أول حالة قطع للأنترنت مرتبطة بالانتخابات في المنطقة منذ عام 2021.

وأكد التقرير أن المنطقة استمرت في الصدارة عالميا في حالات القطع المرتبطة بالامتحانات، حيث وقعت 10 انقطاعات في 5 دول، بما في ذلك الجزائر والعراق وسوريا، بذريعة منع الغش، رغم معارضة المجتمع المدني.