تغييرات في 4 مندوبيات ولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، عن إنهاء مهام بعض منسقي المندوبيات الولائية، وتعيين منسقين جدد على مستوى أربع ولايات، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس 2025.

وأوضحت السلطة أن هذا القرار يأتي عملا بأحكام الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 30 منه، وذلك لضمان السير الحسن لعمل السلطة وامتداداتها المحلية، خلال العملية الانتخابية المقبلة.

وشملت هذه التعديلات إنهاء مهام بعض المنسقين الولائيين وتعيين بدلاء لهم، حيث تم تعيين بوطالب خيرة منسقة بالنيابة بولاية غليزان، والجلط فواز منسقا بالنيابة بولاية المسيلة، ومحالبي مراد منسقا بالنيابة بولاية تيزي وزو، وحضري بوتوشنت منسقا بالنيابة بولاية مستغانم.

وجاء هذا القرار، الذي أعلنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، استنادا إلى أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، خاصة المادة 30 منه، بهدف تعزيز فعالية العمل داخل السلطة وضمان سير العملية الانتخابية في أفضل الظروف، بما يضمن الشفافية والنزاهة في هذا الاستحقاق الهام.

وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هذه التغييرات تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وضمان سيرها وفق المعايير الديمقراطية المعمول بها، لاسيما مع اقتراب موعد هذا الاستحقاق السياسي الهام.