اتفاقية بين جامعتي وهران والتفاريتي في الصحراء الغربية

استقبل مدير جامعة وهران 2، أحمد شعلال، اليوم الإثنين، وفدًا من جامعة التفاريتي التابعة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ضم كلا من مدير التعليم العالي ومدير جامعة التفاريتي، مولاي أمحمد إبراهيم، والملحق الثقافي بالسفارة الصحراوية في الجزائر، خاطري احمودي، وممثل قسم البحث العلمي والدراسات، حمدي الدين، وذلك بحضور نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية، الأستاذ عماني إسماعيل، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، وعميد كلية علوم الأرض والكون، إلى جانب رؤساء الأقسام، ومجموعة من الأساتذة والطلبة الدوليين من الجمهورية الصحراوية.

وشهد اللقاء تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعتين، التي تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي من خلال تكوين أساتذة جامعة التفاريتي، وإلقاء أساتذة جامعة وهران 2 لمحاضرات وإشرافهم على ندوات لفائدة الطلبة الصحراويين، إضافة إلى تمكين الحاصلين على شهادة الليسانس من متابعة دراساتهم العليا لنيل درجتي الماستر والدكتوراه، وتنظيم زيارات علمية قصيرة لتعزيز الأنشطة البحثية المشتركة، والتعاون في مجالات التأليف، الترجمة، النشر العلمي، والاستفادة من المكتبات ومراكز التوثيق والمخابر البحثية، فضلًا عن تنظيم مؤتمرات وندوات وورشات عمل فنية ومعارض ذات اهتمام مشترك، مع الاتفاق على إقامة تظاهرة علمية سنوية بمشاركة الطلبة الصحراويين.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة وهران 2 تستقبل حاليا 16 طالبا صحراويا مسجلين في عدة تخصصات، موزعين على كلية الحقوق والعلوم السياسية (7 طلبة)، كلية اللغات الأجنبية (4 طلبة)، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير (طالبين)، كلية علوم الأرض والكون (طالب1)، وكلية العلوم الاجتماعية (طالبين)، مما يعكس التزام الجامعة بدعم الطلبة الصحراويين وتعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة التفاريتي بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.