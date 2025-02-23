بحث توسيع شبكة المدارس الجزائرية بالخارج

استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الإثنين بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، حيث تطرقا إلى سبل توسيع استفادة أبناء الجالية الوطنية بالخارج من فرص التعليم وفق البرنامج الوطني، في ظل الطلب المتزايد على المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا.

وحسب بيان بيان وزارة التربية، تطرق الوزير إلى "دراسة إمكانية توسيع طاقة استيعاب المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا والبحث كذلك في الإمكانيات المتوفرة لتوسيع شبكة المدارس الجزائرية بالخارج، خاصة بالمناطق التي تتواجد فيها جاليتنا بكثرة، في إطار اتفاقيات التعاون، بهدف تمكين أبناء جاليتنا من تعلّم لغتهم الوطنية وتاريخ بلادهم، للحفاظ على هويّتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الجزائر، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".

كما أكّد الوزير – وفق ذات البيان- "أهمية تجسيد مشروع المدرسة الجزائرية الافتراضية الدولية الذي من شأنه ضمان وتوفير التعليم عن بعد لجميع أفراد الجالية الوطنية بالخارج، الراغبين في ذلك". واتفق الطرفان على إنشاء فريق عمل مشترك لتجسيد مخرجات هذا اللقاء، يختم البيان.