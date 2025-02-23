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رئيس البرلمان الإفريقي يستقبل بهجة العمالي لإيجاد حلول جذرية للأزمات الإفريقية

24 فيفري 2025 ()

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استقبلت، رئيسة لجنة النقل والطاقة والصناعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا في البرلمان الإفريقي بهجة العمالي من قبل فرتشون شارومبيرا، رئيس البرلمان الإفريقي.

 وجاء هذا، حسب بيان للمجلس "على هامش مشاركتها رفقة وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني في أشغال جلسات اللجان الدائمة والاجتماعات التحضيرية للبرلمان الإفريقي المنعقدة في مدينة ميدراند من 18 إلى 28 فيفري 2025".

 وحسب نفس البيان "فقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض أوجه التعاون البرلماني بين الجزائر والمؤسسة التشريعية الاستشارية القارية، إلى جانب بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإفريقية." 

وخلال المحادثات، حسب البيان "ثمن رئيس البرلمان الإفريقي الدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في دعم مسار التكامل القاري وتعزيز السلم والاستقرار في إفريقيا، مشيدا بالمواقف الثابتة للجزائر والتزامها المبدئي بالدفاع عن القضايا العادلة للشعوب الإفريقية."

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