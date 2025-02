Allocution du président de la République à l'occasion du double anniversaire du 24 février

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, lundi, une allocution à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, à Hassi Messaoud (Ouargla):

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur Son Messager,

Mesdames, Messieurs,

La célébration du 69e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, à l'instar des autres dates nationales mémorables, témoigne de l'attachement de notre chère patrie à sa glorieuse histoire et aux enseignements que nous puisons dans ses haltes éternelles garantes de la mémoire des hommes qui ont été les artisans des grands événements du parcours victorieux de l'Algérie.

A cette occasion, je tiens à saluer avec reconnaissance les travailleuses et travailleurs de tous les secteurs et à rappeler les sacrifices de la génération de pionniers ayant conduit le mouvement de mobilisation et de ralliement des travailleurs à la Révolution de libération bénie, tout en rendant un vibrant hommage au chahid emblématique Aïssat Idir, au brave syndicaliste et martyr du devoir national Abdelhak Benhamouda, ainsi qu'à tous leurs compagnons syndicalistes tombés en martyrs.

Je tiens aussi à saluer tout particulièrement les travailleuses et travailleurs du secteur des hydrocarbures, à qui j'exprime ma considération pour leurs efforts inlassables en vue de garantir notre sécurité énergétique, et à rappeler, par là même, le haut sens du patriotisme de leurs prédécesseurs parmi les ingénieurs et les techniciens qui, par amour de l'Algérie, ont relevé le défi au lendemain du recouvrement de la souveraineté nationale, déjouant les pronostics sur un éventuel arrêt de la production et de la commercialisation de nos ressources énergétiques. La décision de nationalisation des hydrocarbures a été un défi audacieux pour

la consécration de notre indépendance économique et le recouvrement de la souveraineté sur les richesses et les ressources naturelles de notre pays.

Cette décision nationale historique prise par les hautes autorités du pays, sous la direction du défunt président Houari Boumediène, en ce même jour de l'an 1971, participait de l'esprit d'émancipation et incarnait la totale indépendance nationale. Cette décision traduisait la volonté sincère, le nationalisme et la fidélité au message de Novembre et aux valeureux chouhada. Cet esprit de Novembre, incarné alors par les dirigeants du pays, continuera à rappeler aux générations successives les hauts faits de ce leader national loyal soucieux du caractère social de l'Etat, des richesses de l'Algérie et de sa souveraineté sur ses ressources.

Mesdames, Messieurs,

A la lumière des défis actuels et fiers des réalisations successives accomplies au cours des dernières décennies dans le secteur des

hydrocarbures, nous saluons le niveau de compétence et de maîtrise des cadres dirigeants de nos infrastructures pétrolières et des travailleurs de ce secteur vital, professionnels et ouvriers.

L'occasion m'est ainsi donnée de réaffirmer notre engagement, dans cette étape, à élaborer et à mettre en œuvre des politiques nationales de bifurcation pour aller de la dépendance aux hydrocarbures vers la diversification de nos exportations. Il s'agit là d'une orientation stratégique qui a vocation à préserver la part des générations futures de nos ressources naturelles et à ouvrir la voie à des modes d'investissement rentables en matière de promotion des industries manufacturières, de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises, permettant, ce faisant, une intégration dans les concepts économiques modernes, qui reposent sur la ressource humaine en tant qu'énergie motrice favorisant l'initiative et générant la richesse.

Nous avons franchi des étapes importantes dans la concrétisation de ces objectifs, en attirant des milliers de jeunes et d'investisseurs algériens et étrangers, atteignant, ainsi, des niveaux d'exportations hors hydrocarbures sans précédent (J'ai donné des chiffres à ce propos lors de précédentes occasions). Et nous demeurons attachés à cette vision qui permettra à l'Algérie de compter, à juste titre, parmi les pays appelés à occuper la place qui leur sied dans le concert des pays émergents.

Je conclurai mon propos en vous adressant, ainsi qu'à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de tous les secteurs, mes chaleureuses félicitations, tout en vous assurant que l'Etat ne ménagera aucun effort pour renforcer les acquis sociaux des travailleuses et travailleurs et améliorer leurs conditions socioprofessionnelles, fidèle à sa vocation sociale consacrée par la Déclaration du 1er Novembre.

Vive l'Algérie

Gloire et éternité à nos valeureux martyrs".