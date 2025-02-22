اتحاد الجزائر يعلن تأهيل مهاجمه الجديد

أعلنت إدارة اتحاد الجزائر أن لجنة نظام اللاعبين التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم أقرت تأهيل المهاجم المستقدم في الميركاتو الشتوي، بونفيس بيمنييمانا كالاب.

وحسب بيان نادي "سوسطارة" فإن القرار جاء بعد دراسة طلب التأهيل الذي تقدمت به الإدارة حيث سيكون كالاب معنيا باللقاء القادم أمام مولودية البيض.

وكان المهاجم البوروندي قد وقع مع النادي العاصمي يوم 5 فيفري 2025 على عقد يمتد حتى 31 جانفي 2026 مع إمكانية التجديد.

ووفق ذات البيان "بدأ بونفيس كالاب تحضيراته مع المجموعة منذ 16 فيفري الماضي بشكل تدريجي بهدف استعادة مستواه والاندماج سريعا مع زملائه في الفريق".