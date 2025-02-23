وفاة شخص في حادث سقوط بولاية الجزائر

تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إلى مملكة إسبانيا مرفوقا بكل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية، حيث تمت زيارة المديرية العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية الإسبانية.

وحسب بيان للداخلية، فقد "اطلع الوفد الجزائري على تنظيم وتسيير هذه الهيئة، وتلقى شروحات بخصوص الآليات القانونية والعملية والحلول التقنية العصرية التي تعتمد عليها ضمن استراتيجيتها في تسيير الحركة المرورية وعصرنتها والوقاية من مظاهر اللا أمن المروري".

كما تم في هذا الشأن، أضاف البيان، "تباحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين القطاعين الوزاريين في هذا المجال".

وعليه "تم الاتفاق على عقد لقاءات ثنائية متخصصة تجمع خبراء عن البلدين لتدارس الآليات العملية للمضي في تطوير العمل المشترك بهذا الخصوص."