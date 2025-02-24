هذا جديد عروض اتصالات الجزائر في رمضان

أعلنت مؤسسة اتصالات الجزائر، أمس الإثنين، عن جديد عروضها الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وكشفت الشركة خلال ندوة صحفية، على هامش مشاركتها في الطبعة الثانية لمعرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية ECSEL EXPO، المنعقد بمركز المؤتمرات في وهران، مزايا وعروض جديدة لمشتركي الإنترنت الثابت وخدمة الألياف البصرية.

وسيحظى مشتركو IDOOM ADSL وIDOOM VDSL وIDOOM Fibre الذين يرفعون سرعة الإنترنت إلى تدفق أعلى، بمزايا تشمل 30 يوم إنترنت مجاني، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 75% على أسعار أجهزة مودم الألياف البصرية 6 WIFI، وذلك طوال الشهر الفضيل.

كما سيحصل أول 200 زبون يرفعون سرعة الإنترنت على مكرر إشارة "راوتر" مجاني.

أما بالنسبة لمشتركي خدمة الإنترنت اللاسلكية IDOOM 4G، فسيستفيدون من عروض محسّنة، حيث سيتم منح 80 جيغابايت من الإنترنت صالحة لمدة شهر واحد لكل تعبئة جديدة بقيمة 1200 دج، فيما ستتم مضاعفة حجم الإنترنت إلى 300 جيغابايت بدلاً من 150 جيغابايت المعتادة، لكل تعبئة بقيمة 1500 دج.

كما جرى الإعلان بالمناسبة، عن فعاليات مميزة مخصصة لشهر رمضان، على غرار القافلة الخيرية "إيدووم الخير" والتي ستجوب العديد من ولايات الوطن، من أجل تقديم مساعدات غذائية لمطاعم الرحمة وذلك بالتنسيق مع المصالح المحلية.