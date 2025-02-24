الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية استثنائية

سيكون الجزائريون، على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة، مساء اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، حسب ما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المركز في بيان له، مساء الإثنين، إنه "في مساء يوم 25 فيفري 2025، وبعد غروب الشمس مباشرة، ستشهد السماء ظاهرة فلكية فريدة ستبهر عشاق الفلك، حيث ستظهر سبعة كواكب من نظامنا الشمسي في مشهد استثنائي، مع إمكانية رؤية كواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل بالعين المجردة، بينما يمكن رؤية أورانوس ونبتون باستخدام التلسكوب."

وعلى الرغم من أن الكواكب لن تظهر مصطفة تمامًا في خط مستقيم – يضيف البيان – "إلا أنها ستتجمع في نفس المنطقة من السماء، مما سيخلق مشهدًا خلابًا وفريدًا، يُطلق على هذه الظاهرة اسم "موكب الكواكب".

وتعد الظاهرة الفلكية نادرة للغاية، إذ تشير وكالة ناسا إلى أنها تحدث بمعدل مرة واحدة فقط كل 150 عامًا. ولذلك فإن هذا الحدث الفلكي لن يتكرر قبل 19 مايو 2161!

وأضاف المركز موضحا "هذه الظاهرة هي نتيجة لدورات الكواكب المدارية المختلفة، على سبيل المثال، يكمل كوكب عطارد مداره حول الشمس في 88 يومًا فقط، بينما يستغرق كوكب المشتري 12 عامًا لإكمال مداره. وهذا التناغم بين الحركات المدارية يجعل هذه الأحداث الفلكية نادرة جدًا وجديرة بالملاحظة."

وللاستمتاع بهذا العرض السماوي الفريد، نصح المركز "بالابتعاد عن مصادر التلوث الضوئي ومراقبة السماء مباشرة بعد غروب الشمس. وإذا كنت تمتلك تلسكوبًا صغيرًا، ستتمكن من رصد كوكبي أورانوس ونبتون. كما يمكنك استخدام تطبيقات مجانية مثل Stellarium أوSkyWalk أو SkyMapلتحديد مواقع الكواكب بدقة، مما يجعل التجربة أكثر سهولة ومتعة. إنها فرصة رائعة لمشاركة هذه اللحظات المميزة مع العائلة والأصدقاء."

ولم تكن مثل هذه الظواهر مصدر إلهام لعلماء الفلك الحديثين فقط، حسب مركز البحث في علم الفلك، "بل أثرت أيضًا على معتقدات وتقاليد الحضارات القديمة، حيث اعتُبرت في كثير من الأحيان إشارات سماوية أو نذائر لأحداث مهمة، أما اليوم، فهي تمثل مصدر إلهام يذكرنا بعظمة الكون وتقدم العلوم التي ساعدتنا على فهم نظامنا الشمسي واستكشاف عوالم بعيدة."

وفي هذا اليوم المميز، 25 فيفري، يحث المركز ذاته "لا تفوت الفرصة لتأمل السماء والاستمتاع بهذا العرض الفريد الذي يدعونا للتفكر في مكانتنا في هذا الكون الواسع."