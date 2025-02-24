تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات ومكافحة الحرائق

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2025، والتي تتكفل بالتحضير لحملة مكافحة الحرائق لهذه السنة.

وبالمناسبة، ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف كافة الفاعلين، والتي تكللت بنتائج غير مسبوقة خلال 2024، حيث انخفضت المساحات الغابية التي مستها الحرائق بنسبة 91 بالمائة، متراجعة إلى 3490 هكتار مقارنة بـ 40 ألف هكتار كمعدل سنوي للحرائق في السنوات العشر الأخيرة.

وأشار شرفة إلى أن النتائج المحققة في 2024 ،أكدت أن مكافحة الحرائق وحماية الغابات ليست مهمة قطاع الفلاحة فحسب بل هي "عمل تشاركي يهدف لحماية الثروة الغابية وأملاك المواطنين".

وأشار الوزير في هذا الشأن، إلى سرعة التدخل وتقلص زمن الاستجابة، بفضل تعزيز وتنوع أساليب التدخل جوا وبرا، مبرزا الدور الذي أدته الجهات الأمنية في مكافحة الغابات، وعلى رأسها وزارة الدفاع الوطني التي زودت القطاع بـ 85 طائرة بدون طيار (درون)، إلى جانب دور شركة "طاسيلي" للطيران التابعة لمجمع سوناطراك في تعزيز جهود الوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

وأعلن الوزير أن افتتاح موسم الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها سيكون في الفاتح من ماي المقبل، على غرار العام الماضي، من أجل تحكم أكبر في عمليات مكافحة الحرائق.

ودعا شرفة في هذا الصدد، إلى تعزيز الإجراءات والتدابير التحضيرية لسنة 2025 مع إعادة تفعيل المقاربة الاستباقية، واعتماد نظرة استشرافية، والارتكاز على العمل التشاركي للتقليل من الخسائر، وكذا تعزيز استعمال الوسائل الحديثة للرصد والإنذار، لا سيما التقنيات المبتكرة من طرف المؤسسات الناشئة، مع تكثيف الحملات التحسيسية وتوعية السكان المجاورين للفضاءات الغابية والفلاحين من خطر الحرائق.

ووجه الوزير كذلك بضرورة تعزيز التعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية بغرض استغلال ومعالجة صور الأقمار الصناعية.

وخلال هذا اللقاء، تم تقييم النتائج المسجلة خلال موسم 2024, وعرض مخطط الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، والإجراءات والتدابير المتخذة لتحضير موسم 2025، إضافة إلى تقديم نظرة استشرافية لظاهرة حرائق الغابات من طرف المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، وتقديم عرض حول نظام مكافحة حرائق الغابات الخاص بالمديرية العامة للحماية المدنية، وكذا عرض لممثل قيادة الدرك الوطني حول الإجراءات اللازمة اتخاذها تحسبا لانطلاق الحملة المقبلة.

وفي هذا الإطار، أكدت المفتشة العامة بالمديرية العامة للغابات، نجمة رحماني، أهمية المساعي الجارية لتحسين قدرات القطاع من خلال تعزيز الوسائل المادية والبشرية، مشيرة إلى أن المديرية العامة عملت ضمن العمل الاستباقي لإنجاح موسم مكافحة حرائق الغابات لـ 2025 على اقتناء 86 شاحنة جديدة لمكافحة الحرائق بالإضافة إلى 80 طائرة بدون طيار، فضلا عن خلق 49 نقطة ماء جديدة وفتح وتهيئة أكثر من 2000 كلم من المسالك الغابية وإنجاز سبع ابراج مراقبة جديدة و1284 هكتار من الخنادق.