الطارف: حجز كمية من الزئبق الفضي

تمكنت مصالح أمن ولاية الطارف، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبلدية الشط، من توقيف شخص ينشط في مجال الاتجار غير الشرعي، السمسرة وتهريب المواد المحظورة والحساسة.

وأفاد بيان للمصالح ذاتها، صادر اليوم الثلاثاء، بأن "العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا أسفرت عن ضبط 1,5 كلغ من مادة الزئبق الأبيض الفضي، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة ينحدر من ولاية تيبازة".

وأضاف المصدر ذاته، أنه "تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان (الطارف) عن قضية حيازة مادة محظورة وحساسة (مادة الزئبق الأبيض الفضي) دون وثائق مثبتة لغرض الاتجار والسمسرة في مواد خطيرة وسامة".