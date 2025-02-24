إرهاب الطرقات يودي بحياة 34 شخصا خلال أسبوع

توفي 34 شخصا وأصيب 1641 آخرون إثر وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فيفري، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لمصالح الحماية المدنية.



وأوضح البيان ذاته، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية قسنطينة، بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث، وجرح 65 آخرين على إثر57 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 610 حريقا، منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر (43 حريقا)، البليدة (35) ووهران (35).

وخلال ذات الفترة، نفذت وحدات الحماية المدنية في مجال العمليات المختلفة 7494 تدخلا فـي نفس الفترة، من أجل إنقاذ 512 شخصا في حالة خطر وتغطية 6561 عملية إسعاف.



