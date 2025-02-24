مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدة ملفات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن الاجتماع خُصص للصيغة الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف، والذي تم إثراؤه على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 أفريل 2024، بهدف ترقية وتحديث منظومة الوقف وبعث ديناميكية جديدة تمكنها من تعزيز مساهمتها في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب البيان، فقد واصلت "الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، الذي يهدف إلى إرساء الآليات العملياتية التي من شأنها ضمان التنفيذ الفعال للإطار التشريعي المعمول به، وخاصة فيما يتعلق بضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية، وإرساء إطار شفاف وتنافسي ومنصف للصفقات العمومية".

واستمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بإنشاء المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية ومجمع الأشغال البحرية، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز في هذين المجالين الهامين، من خلال إنشاء مجمعين قادرين على المساهمة بفعالية في إنجاز البرنامج الاستثماري الهام لتطوير قطاعي السكك الحديدية والأشغال البحرية، بالإضافة كذلك إلى الولوج لاحقا إلى الأسواق الدولية.

كما تابعت الحكومة، يضيف البيان، مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، من خلال استعراض الإجراءات المتخذة والواجب اتخاذها في أقرب الآجال، من أجل تفعيل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي والوكالة الوطنية للعقار الحضري لما لهما من أهمية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي، لتعزيز العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع الاستثمارية.