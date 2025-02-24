الشرطة تطيح بمشعوذ في قلب مدينة سطيف

تمكن أفراد الأمن الحضري الخامس وعناصر فصلية المساس بالآداب بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من توقيف شخص يقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة والعرافة، إذ قام بالنصب والاحتيال على الكثير من الزبائن بوهم "أنه يرى ما لا يرون".

تفاصيل القضية، حسب بيان مصالح الأمن الصادر اليوم، تعود إلى استغلال معلومات من طرف أفراد الأمن الحضري الخامس، تخص شخصا يمارس طقوس السحر والشعوذة داخل سيارته.

وحسب مصالح الشرطة فقد تم تشكيل فوج بالزي المدني تمكن من توقيف المشتبه فيه متلبسا رفقة إحدى زبوناته داخل مركبته. وأثناء عملية التوقيف تم حجز حقيبة يدوية تحتوي على قصاصات أوراق مكتوب عليها طلاسم الشعوذة، حبر، كتاب قديم خاص بالسحر، كمية من المؤثرات العقلية.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه بإحدى الدوائر المجاورة لعاصمة الولاية، حيث عثر أفراد فصيلة المساس بالآداب العامة على أدوات أخرى تتعلق بالسحر والشعوذة، بقايا حيوانات طيور وحشرات، كتاب قديم آخر خاص بالسحر، كمية من الزئبق الأبيض، 20 كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 30 مليون سنتيم، ومبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 280 أورو.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، عن قضية ممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة، قدم بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف.