إنفانتينو يهنئ صادي

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هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وليد صادي، بمناسبة انتخابه على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) للعهدة الأولمبية المقبلة.
وقال إنفانتينو، في رسالته التي نشرتها "الفاف":" السيد الرئيس، تفضلوا بقبول أحر تحياتي وأصدق تهانيّ على إعادة انتخابكم رئيسًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم".
وأضاف إنفانتينو: "أغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن امتناني لجهودكم وعملكم ومساهمتكم القيمة في تطوير رياضتنا وتعزيز قيمها في الجزائر وإفريقيا".
وختم رئيس "الفيفا":"أتمنى لكم ولفريقكم كل التوفيق والنجاح في مواجهة التحديات المقبلة، وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تطور وازدهار كرة القدم الجزائرية في السنوات القادمة".