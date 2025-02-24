إنفانتينو يهنئ صادي

هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وليد صادي، بمناسبة انتخابه على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) للعهدة الأولمبية المقبلة.

وقال إنفانتينو، في رسالته التي نشرتها "الفاف":" السيد الرئيس، تفضلوا بقبول أحر تحياتي وأصدق تهانيّ على إعادة انتخابكم رئيسًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأضاف إنفانتينو: "أغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم عن امتناني لجهودكم وعملكم ومساهمتكم القيمة في تطوير رياضتنا وتعزيز قيمها في الجزائر وإفريقيا".

وختم رئيس "الفيفا":"أتمنى لكم ولفريقكم كل التوفيق والنجاح في مواجهة التحديات المقبلة، وأتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تطور وازدهار كرة القدم الجزائرية في السنوات القادمة".