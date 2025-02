Sadi réélu président de la FAF pour un second mandat

Walid Sadi, unique candidat, a été élu ce mardi président de la Fédération algérienne de football (FAF) pour le mandat olympique 2025-2029, lors de l’Assemblée générale élective tenue au Club de l’Armée à Beni Messous, Alger.

En plus d'une ovation des membres de l'Assemblée générale, le programme électoral présenté par Sadi pour son nouveau mandat – axé sur six priorités, dont le développement et la moralisation du football local, la gouvernance, le marketing et le financement, le renforcement des partenariats avec les instances internationales et l'amélioration de la cellule de communication – a obtenu un soutien unanime.

Sur les 78 membres présents, 76 ont voté "oui", un bulletin a été annulé et un seul vote "non" a été enregistré. Deux membres étaient absents.

Pour rappel, Walid Sadi avait été élu une première fois le 21 septembre 2023 à la tête de la FAF pour terminer le mandat olympique précédent, marqué par la succession de trois présidents : Charaf-Eddine Amara, Djahid Zefizef et Walid Sadi lui-même.