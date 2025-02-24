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مال و أعمال

رخروخ في نواكشوط من أجل طريق تندوف-الزويرات

25 فيفري 2025 ()

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يقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ابتداء من يوم غد الأربعاء بزيارة عمل إلى موريتانيا، تدوم يومين، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وخلال هذه الزيارة، سيشرف رخروخ، رفقة وزير التجهيز والنقل الموريتاني، أعل ولد الفيرك، على افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية لمتابعة مشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات، يضيف البيان ذاته.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ترأس يوم 10 فيفري الجاري اجتماع عمل خصص لمتابعة تقدم مشروع طريق تندوف –الزويرات.

ويمتد هذا الطريق الاستراتيجي على مسافة 840 كيلومترا، ويتم إنجازه من قبل 10 مؤسسات جزائرية، كما يتكفل مكتب دراسات جزائري بمتابعة المشروع.

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