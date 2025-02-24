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رياضة

أشبال زاوي يقتربون من "البوديوم" (فيديو)

25 فيفري 2025 ()
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حسم نادي أولمبي الشلف، اليوم الثلاثاء، داربي الغرب الذي جمعه بمولودية وهران في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وشهدت المقابلة، التي احتضنها ملعب محمد بومزراق في الشلف، مستوى متوسطا وتكافأ اللعب بين الجانبين إلى غاية الدقيقة الأخيرة عندما ارتكب مدافع "الحمراوة" قسوم خطأ فادحا على متوسط ميدان الأولمبي فرحي، ولم يتردد الحكم في الإعلان عن ضربة جزاء للمحليين ترجمها المهاجم الطوغولي إيفرا إلى هدف قاتل منح النقاط الثلاثة لأبناء "الونشريس".

وسمحت هذه النتيجة لـ "الشلفاوة" بتسلق جديد في جدول الترتيب والانفراد بالمركز الرابع، مؤقتا، برصيد 27 نقطة والاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة، حيث يحقق أشبال المدرب سمير زاوي نتائج باهرة في القترة الأخيرة مقارنة مع بداية الموسم التي كانت صعبة جدا.

في المقابل، يسجل مولودية وهران هزيمة جديدة هي التاسعة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند النقطة الـ 21 في المركز الـ 11 وهو مرشح للتقهقر أكثر بعد استكمال مقابلات الجولة أيام الأربعاء، الخميس والجمعة، في موسم آخر للنسيان لزعيم الغرب الجزائري رغم الآمال الكبيرة التي علقها الأنصار في بداية الموسم.

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