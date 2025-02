Le président de la FIFA félicite Walid Sadi

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino, a félicité le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi, réélu ce mardi pour un nouveau mandat olympique (2025-2029), lors de l'Assemblée générale extraordinaire élective (AGEXe), tenue au Cercle national de l'Armée à Beni Messous, a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

Dans son courrier adressé à Walid Sadi, le président de la FIFA a présenté ses plus "chaleureuses et sincères félicitations" à M. Sadi, pour sa réélection à la tête de l'instance fédérale, tout en le remerciant pour tous ses efforts, son travail et son "importante contribution au développement de notre sport, et à la promotion de ses valeurs en Algérie et en Afrique".

Seul candidat à sa propre succession, Sadi (45 ans) a été plébiscité à la tête de la FAF. La nouvelle composante du bureau fédéral comprend 12 membres, dont deux vice-présidents, ainsi que cinq membres suppléants.

Le président de la FIFA, a souhaité à M. Sadi les "meilleurs vœux de réussite pour ce nouveau mandat et de succès pour tous les défis qui vous attendent", tout en se réjouissant de continuer à travailler avec le président de la FAF "pour la croissance et la prospérité du football en Algérie dans les années à venir."

Walid Sadi avait été élu une première fois à la tête de la FAF, le jeudi 21 septembre 2023, pour le reste du mandat olympique 2021-2024, en remplacement de Djahid Zefizef, démissionnaire.