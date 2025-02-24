قبيل القمة .. إدارة اتحاد الحراش تحتج

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع للكمية المخصصة من التذاكر لأنصار الصفراء خلال لقاء الموسم الذي سيجمع الفريق هذا الخميس بالمضيف مستقبل الرويسات على ملعب 18 فيفري بورقلة في إطار الجولة الـ 21 من الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق).

وكانت الصفحة الرسمية لمستقبل الرويسات قد أعلنت، اليوم، تحديد 250 تذكرة للزوار وهو ما اعتبرته الإدارة العاصمية "إجحافًا في حق جماهير النادي الوفية".

وأكدت ذات الإدارة - في بيان- على ضرورة احترام قوانين الاتحاد الجزائري لكرة القدم، التي "تنص بوضوح على منح أنصار الفريق الضيف 10% من السعة الإجمالية للملعب".

وشددت الإدارة الحراشية على أن المباراة "ستجمع بين فريقين تربطهما علاقات طيبة واحترام متبادل، ما يستوجب توفير الظروف المناسبة لضمان إجرائها في أجواء رياضية، تحت شعار نعم للروح الرياضية خدمة للكرة الجزائرية".

وطالب النادي الحراشي الجهات المعنية بـ "تمكين الأنصار المتنقلين من التذاكر المستحقة وفقًا لما تنص عليه اللوائح، لضمان حضور جماهيري يتناسب مع حجم التنقل الكبير الذي يقوم به أنصار السمسم من أجل مساندة الفريق ودعمه".

للتذكير، يتصدر نادي مستقبل الرويسات جدول الترتيب بعد إجراء 20 جولة برصيد 48 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف اتحاد الحراش الذي يحوز على 43 نقطة.