الشرع يرد على نتنياهو

أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال كلمته في "مؤتمر الحوار الوطني" الذي عقد في قصر الشعب، أن سوريا تحملت أوجاعا وآلاما اقتصادية وسياسية كبيرة في ظل حكم البعث وآل الأسد، مشيرا إلى أن الثورة جاءت لإنقاذ البلاد من الضياع، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبرى.

وشدد الشرع على أن سوريا "عادت إلى أهلها بعد أن سرقت على حين غفلة"، داعيا السوريين إلى التوافق والتشاور حول مستقبل البلاد والأمة.

وأضاف الشرع المعروف سابقاً باسم "أبو محمد الجولاني": "لا نجيد البكاء على الأطلال، بل نحن أمة العمل"، مؤكدا أن المرحلة الحالية تقتضي إعادة بناء الدولة بعد الخراب والدمار الذي لحق بها.

وأشار الرئيس السوري المؤقت إلى أن وحدة البلاد غير قابلة للقسمة، وأن احتكار الدولة للسلاح "ليس رفاهية، بل واجب وفرض"، محذرا من تحميل سوريا أكثر مما تطيق.

كما شدد على أن تحقيق السلم الأهلي مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء الوطن، مشيرا إلى أن "سوريا مدرسة في العيش المشترك يتعلم منها العالم أجمع".

ولفت الشرع إلى أن الانتصار الذي تحقق أزعج بعض الأطراف، محذرا من محاولات إفشاله، كما كشف عن جهود حكومته خلال الشهرين الماضيين لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين. وأضاف: "سوريا حررت نفسها بنفسها، ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها".

وشدد الشرع على أهمية إعادة بناء البنية الأخلاقية والاجتماعية التي تضررت في ظل النظام السابق، مشددا على ضرورة عدم استيراد أنظمة لا تتناسب مع واقع البلاد، وعدم تحويل المجتمع إلى "حقل تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".

هذا وأكد الشرع رفضه لما وصفها بـ "الدعوات المشبوهة" التي تروج لوجود خطر يهدد طائفة بعينها، معتبرا أن تقديم بعض الجهات نفسها كحامية لمكونات محددة هو مجرد "دعوات فارغة".

وشدد خلال كلمته على أن سوريا "لا تقبل القسمة"، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن الجنوب السوري.

وكان نتنياهو قد صرح، يوم الأحد، بأن تل أبيب لن تقبل بأي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا أو بأي انتشار لقوات الإدارة الجديدة هناك، مطالبا بجعل المنطقة "منزوعة السلاح بالكامل".