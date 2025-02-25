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مجتمع

سبع سنوات سجنا لمضارب في مادة البن

25 فيفري 2025 ()
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أدانت محكمة حاسي بحبح في ولاية الجلفة، اليوم الثلاثاء، تاجرا متهما بالمضاربة في مادة البن بسبع سنوات سجنا نافذة.

وأعلمت نيابة الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، الرأي العام، في بيان، أنه "في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر ببيع مادة البن بسعر مرتفع والعثور بعد التفتيش على كمية معتبرة من نفس المادة مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق، تم إيقاف المعني بالأمر وهو المدعو ( و.أ )".

وأضاف ذات البيان أنه عند "تقديم المتهم أمام النيابة يوم 25 فيفري 2025، أحيل على محكمة الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ، في نفس اليوم صدر ضد المعني حكم قضى عليه بعقوبة سبع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة".

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