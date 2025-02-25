الديوان الوطني للحج والعمرة يذكر

ذكر الديوان الوطني للحج والعمرة في بيان له اليوم الثلاثاء، المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ / 2025م بأن آخر أجل لدفع تكلفة الحج على مستوى مصالح بنك الجزائر، هو يوم الجمعة 28 فيفري على الساعة الثامنة مساء.

وأوضح ذات البيان أنه "بناء على مخرجات اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات المنعقد اليوم الثلاثاء، نذكر المواطنات والمواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ / 2025م بأن آخر أجل لدفع تكلفة الحج هو يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ الموافق لـ: 28 فبراير 2025م على الساعة 20:00 مساء".

كما دعا الديوان المواطنين المعنيين بأداء هذه الفريضة إلى "ضرورة الالتزام بالتقرب من المصالح المختصة قصد الحصول على شهادة النجاح وشهادة التأهيل الطبي وذلك قبل التوجه إلى مصالح بنك الجزائر لدفع تكلفة الحج خلال الآجال المذكورة أعلاه".

يذكر أن عملية دفع تكلفة الحج لموسم 2025 والمقدرة بـ 840 ألف دج شاملة لتذكرة السفر، كانت قد انطلقت يوم 2 فبراير الجاري عبر كافة ولايات الوطن.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد حدد فترة دفع التكلفة ما بين 2 و28 فبراير، على أن يكون بحوزة الحجاج جواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر تحسب ابتداء من تاريخ 4 يونيو 2025 وشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم، إضافة إلى شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية.

وسيتمكن الحجاج بعدها من الحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج المقدرة بـ 670.000,00 دج ووصل دفع تذكرة السفر المقدرة بـ 170.000,00 دج.