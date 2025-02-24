الصهاينة يقصفون دمشق

شن جيش الاحتلال الصهيوني، سهرة اليوم الثلاثاء، غارات استهدفت عدة مواقع جنوب دمشق وفي ريف درعا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر سماع دوي انفجارات وطائرات تحلق على ارتفاع منخفض في دمشق في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

في المقابل أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن سلاح الجو استهدف مناطق في سوريا، وقالت القناة 14 الصهيونية إن الجيش يغير على قواعد عسكرية كانت تخدم الجيش السوري سابقا ويدمر وسائل قتالية في دمشق. وتأتي هذه الغارات، ساعات بعد تصريح الرئيس السوري، أحمد الشرع الرافضة لاحتلال الصهاينة للأراضي السورية.

كما طالب مؤتمر الحوار السوري، الذي اختتم اليوم، بانسحاب القوات الصهيونية المتوغلة في سوريا.