تونس: تأييد الحكم الصادر ضد الغنوشي

أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، قرارا بتثبيت حكم بحق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، يقضي بسجنه 15 شهرا في ما يعرف بقضية" الطواغيت".

وأيدت محكمة التعقيب في العاصمة تونس، الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف و القاضي بسجن الغنوشي 15 واخضاعه للرقابة الادارية بثلاثة سنوات .

وتعرف هذه القضية بـ "الطواغيت" حيث وجهت للغنوشي تهمة وصف أعوان الدولة بـ "الطواغيت"، بعد تحريك مسؤول أمني للقضية، حيث كان الغنوشي قد قرأ آية قرآنية تتضمن هذه الكلمة خلال تأبينه لأحد قيادات حركة النهضة في جنوب تونس، كيفت لاحقا على أساس تهمة .