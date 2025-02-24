"ريمونتادا" لمثلها بين البارصا والأتليتيكو

لقاء ذهاب لكأس الملك، سيبقى راسخا في أذهان عشاق المستديرة، ذلك الذي جمع، سهرة اليوم الثلاثاء، بين البارصا وأتلتيكو مدريد.

فلم تمر دقيقة عن بداية المباراة، حتى أحرز أشبال سيميوني هدف التقدم عن طريق ألفاريز وضاعف زميله غريزمان النتيجة في الدقيقة السادسة.

وانتظر أنصار البارصا الدقيقة 19 لتبدأ سيمفونية "الريمونتادا" الأولى في هذه المباراة، التي على غير العادة فضل سيميوني المغامرة خلالها وعدم انتهاج خطة دفاعية. فسجل بيدري الهدف الأول، وأضاف كوبارسي الثاني في الدقيقة 21 ليحرز مارتينيز هدف تقدم البارصا في الدقيقة 41 .

ومع تسجيل ليفندوفسكي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 71 ظن الجميع أن الأمر حسم ولن يكون لقاء العودة في مدريد إلا شكليا.

لكن الضيوف كان لهم رأي آخر أمام دفاع كاتالوني مهلهل، فقلص ليورنتي الفارق في الدقيقة 84 ليبصم سورلوث على "الريمونتادا" الثانية في هذه المباراة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 90+3 .

للإشارة لقاء العودة مبرمج شهر أفريل المقبل.

أما مواجهة دور النصف النهائي الثاني، فتلعب غدا حين يستقبل ريال سوسيداد، ريال مدريد بملعب سان سيباستيان.