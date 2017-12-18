اعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي التخريب الذي طال تمثال عين الفوارة اليوم الإثنين بـ"السلوك الهستيري المتهور" واصفا التمثال بـ"التحفة الفنية المعروفة"، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وقال بيان وزارة الثقافة إن "وزير الثقافة اتفق مع والي سطيف ناصر معسكري على مباشرة التكفل "السريع" بترميم الأجزاء المتضررة.

وتنقل "عدد من المختصين في الترميم تابعين لديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية لتحديد حجم الضرر الذي لحق بالتمثال "وطبيعة اعتماد معايير الترميم المناسبة" حسب المصدر ذاته.

وتعرض صباح اليوم الإثنين تمثال عين الفوارة إلى عمل تخريبي ألحق به ضررا جسيما على مستوى العديد من أجزائه خاصة الوجه واليد والركبة والصدر والرأس.